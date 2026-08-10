Nota Leída 298

| Provinciales | 10/08/2026 |

Grave siniestro vial

En la mañana de hoy, a las 08:00, personal de la Comisaría de San José llegó hasta la intersección de la avenida San Martín y calle Cabo 1° Marcial, de esa localidad del Dpto. Santa María, donde se produjo un siniestro vial.



José María Arnedo (63), circulaba en un automóvil Fiat Palio, dominio AB870TJ, y por causas que se tratan de establecer, colisionó con una motocicleta Brava Nevada 110 cc., al mando de Aldana Abigail Reyes (29), quien iba acompañada por una niña de 12 años de edad.

Producto del siniestro, la niña resultó lesionada y fue asistida por facultativos médicos y luego trasladada al Hospital “Dr. Luis Alberto Vargas” de la Ciudad de Santa María, desde donde fue derivada al Hospital de Niños «Eva Perón» de esta Ciudad Capital, por lo que finalmente trabajaron en el lugar Peritos de la División Criminalística de Santa María, bajo las directivas de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial.

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