Nota Leída 154

16/02/2026

Alerta amarilla por tormentas en gran parte de Catamarca

| Provinciales |

El Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia de la provincia emitió una alerta amarilla por tormentas que afecta a distintos departamentos de Catamarca.

Según la información oficial, la advertencia alcanza a Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo y la zona serrana de Pomán.

El nivel amarillo implica la posibilidad de tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo.

Desde las autoridades recomiendan evitar circular por zonas anegadas, asegurar objetos que puedan volarse y mantenerse informados a través de los canales oficiales ante cualquier actualización del estado del tiempo.

Se solicita a la población extremar precauciones, especialmente en sectores serranos y áreas vulnerables a crecidas repentinas.

TEMAS RELACIONADOS: