Nota Leída 153

24/01/2026

Alerta amarilla por tormentas

| Provinciales |

El Servicio Meteorológico Nacional, emitió alerta amarilla por tormentas para la tarde y noche de hoy.

Rige para Antofagasta de la Sierra, Tinogasta, Belén, Santa María, Andalgalá y Pomán.

El área será afectada por tormentas localmente fuertes o severas, abundante precipitación en cortos períodos de tiempo, actividad eléctrica, con ocasional caída de granizo y fuertes ráfagas de viento que pueden alcanzar los 80km/h. Se prevén valores de precipitación acumulados entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados de forma puntual.