20/11/2025

Alerta amarilla por vientos

El Servicio Meteorológico Nacional, emitió Alerta de Orden Amarillo por Viento para nuestra Provincia.

Sectores Afectados: Toda la Provincia.

El día de hoy Jueves 20/11/2.025 por la tarde y noche, la Provincia se verá afectada por vientos de variada intensidad.

La zona de Puna y Cordillera, presentará vientos intensos con velocidades entre 50 y 75 km/h y ráfagas que podrían superar los 100 km/h.

El resto del área Provincial bajo alerta, será afectada por vientos con velocidades entre 35 y 50 km/h y ráfagas que podrían superar los 75 km/h.

Recomendaciones

1- Evite actividades al aire libre.

2- Asegure los elementos que puedan volarse.

3- Mantenerse informado por las autoridades.

4- Tenga siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Tenga presente los números de Emergencia:

911 -SAE- Policía

103- Defensa Civil

100- Bomberos

107- Same.