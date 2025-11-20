Nota Leída 359
| Provinciales | 20/11/2025 |

Alerta amarilla por vientos

El Servicio Meteorológico Nacional, emitió Alerta de Orden Amarillo por Viento para nuestra Provincia. 

 

Sectores Afectados: Toda la Provincia.

El día de hoy Jueves 20/11/2.025 por la tarde y noche, la Provincia se verá afectada por vientos de variada intensidad.

 

La zona de Puna y Cordillera, presentará vientos intensos con velocidades  entre 50 y 75 km/h y  ráfagas que podrían superar los 100 km/h.

 

El resto del área Provincial bajo alerta, será afectada por vientos con velocidades entre 35 y 50 km/h y ráfagas que podrían superar los 75 km/h.

 

Recomendaciones 

1- Evite actividades al aire libre.

2- Asegure los elementos que puedan volarse.

3- Mantenerse informado por las autoridades.

4- Tenga siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

 

 

Tenga presente los números de Emergencia:

 

911 -SAE- Policía 

103- Defensa Civil

100- Bomberos

107- Same.



