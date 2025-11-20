Alerta amarilla por vientos
El Servicio Meteorológico Nacional, emitió Alerta de Orden Amarillo por Viento para nuestra Provincia.
Sectores Afectados: Toda la Provincia.
El día de hoy Jueves 20/11/2.025 por la tarde y noche, la Provincia se verá afectada por vientos de variada intensidad.
La zona de Puna y Cordillera, presentará vientos intensos con velocidades entre 50 y 75 km/h y ráfagas que podrían superar los 100 km/h.
El resto del área Provincial bajo alerta, será afectada por vientos con velocidades entre 35 y 50 km/h y ráfagas que podrían superar los 75 km/h.
Recomendaciones
1- Evite actividades al aire libre.
2- Asegure los elementos que puedan volarse.
3- Mantenerse informado por las autoridades.
4- Tenga siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Tenga presente los números de Emergencia:
911 -SAE- Policía
103- Defensa Civil
100- Bomberos
107- Same.