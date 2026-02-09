Nota Leída 100

09/02/2026

Alerta meteorológica por tormentas fuertes en Catamarca y otras siete provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una nueva alerta por tormentas que alcanza al Valle Central y al este de la provincia de Catamarca, además de Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán, La Rioja, San Luis y Córdoba.

El fenómeno climático comenzaría a manifestarse durante la noche de este lunes y se extenderá hasta la madrugada del martes, afectando en Catamarca a las localidades de: Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo y la zona serrana de Pomán.

Según el informe oficial, el área de cobertura será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, con posible caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.

Asimismo, el organismo nacional prevé valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros, pudiendo ser superados de manera local.

Aclaración importante

Desde la Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos de la Municipalidad de la Capital aclararon que los impactos mencionados representan “escenarios posibles” y no significa que se vayan a producir en toda la ciudad.

“Muchas veces estos fenómenos no generan daños, pero en otras ocasiones una tormenta puntual sí puede hacerlo. La alerta se emite para prevenir y para tomar recaudos simples”, advirtieron desde el municipio.

