Alerta naranja y amarilla por vientos
El Servicio Meteorológico Nacional, emitió alerta meteorológica naranja zonda y por viento para Catamarca para este viernes.
🟧 ALERTA NARANJA POR VIENTO ZONDA: para Antofagasta de la Sierra, Tinogasta, Belén, Santa María, Andalgalá y parte de Pomán.
Estos departamentos serán afectados por viento zonda con velocidades de entre 45 y 60 km/h., con ráfagas que pueden alcanzar lo 90 km/h y superar los 100 km/h en zona cordillerana.
🟨 ALERTA AMARILLA POR VIENTO:
Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo y zona serrana de Pomán.
El área se verá afectada por vientos con velocidades entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 90 km. especialmente en zonas serranas