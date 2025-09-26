Nota Leída 196

26/09/2025

Alerta naranja y amarilla por vientos

El Servicio Meteorológico Nacional, emitió alerta meteorológica naranja zonda y por viento para Catamarca para este viernes.

🟧 ALERTA NARANJA POR VIENTO ZONDA: para Antofagasta de la Sierra, Tinogasta, Belén, Santa María, Andalgalá y parte de Pomán.

Estos departamentos serán afectados por viento zonda con velocidades de entre 45 y 60 km/h., con ráfagas que pueden alcanzar lo 90 km/h y superar los 100 km/h en zona cordillerana.

🟨 ALERTA AMARILLA POR VIENTO:

Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo y zona serrana de Pomán.

El área se verá afectada por vientos con velocidades entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 90 km. especialmente en zonas serranas