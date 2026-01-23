Nota Leída 168

23/01/2026

Alerta por tormentas fuertes: el SMN advierte por granizo y ráfagas de 90 km/h

| Provinciales |

En las últimas horas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó el sistema de alertas meteorológicas y emitió avisos de nivel amarillo y naranja por la persistencia de condiciones favorables para el desarrollo de tormentas fuertes que afectarán al menos a 11 provincias.

El organismo mantiene vigente una alerta amarilla para la noche de este viernes y la tarde y noche del sábado en zonas del oeste y la cordillera de Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja, además de sectores de San Juan, Mendoza, San Luis, Neuquén, La Pampa, Río Negro y el sur de la provincia de Buenos Aires.

En Catamarca, la alerta alcanza a todo el oeste provincial, incluyendo los departamentos de Antofagasta de la Sierra, Tinogasta, Andalgalá, Belén, Santa María y Pomán.

Según el SMN, en estas regiones se esperan tormentas aisladas, algunas localmente fuertes o severas, que podrían estar acompañadas por intensa actividad eléctrica, caída de granizo, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. En las zonas más elevadas de la cordillera y la Puna, las precipitaciones podrían presentarse mayormente en forma de granizo y/o nieve.

Además, se emitió una alerta naranja para el este de la provincia de La Pampa, donde se prevén fenómenos de mayor intensidad y un riesgo meteorológico más elevado.