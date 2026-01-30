Nota Leída 97

30/01/2026

Alertas por tormentas en toda la provincia hasta el domingo

| Provinciales |

La inestabilidad continuará afectando a Catamarca al menos hasta el domingo, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que mantiene activas las alertas amarillas por tormentas en todo el territorio provincial.

Este viernes por la noche, las localidades de Antofagasta de la Sierra, Belén, Tinogasta y Santa María se verán afectadas por fenómenos climáticos severos: tormentas fuertes, caída de granizo, intensa actividad eléctrica, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.

Para el sábado por la noche y madrugada y mañana del domingo, la alerta se extenderá al valle central y al este provincial, incluyendo departamentos como Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo y la zona serrana de Pomán. También se prevén condiciones adversas en las zonas de monte de Andalgalá, Belén, Pomán, Santa María y Tinogasta, con lluvias intensas, granizo y ráfagas de similar intensidad.

El SMN estima valores de precipitación acumulada entre 20 y 45 mm, aunque en algunos sectores podrían superarse de manera puntual.