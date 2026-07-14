Nota Leída 319

| Minería | 14/07/2026 |

Comunidades del norte de Belén pidieron por un proyecto minero

Un grupo de jóvenes pertenecientes a distintas comunidades del norte de Belén se manifestó ayer con un corte sobre la ruta nacional Nº40, a la altura de El Eje, en Belén, para pedir a las autoridades que aceleren el proceso y avance el proyecto minero Aguas Calientes «Alto El Mulato».

De la protesta participaron representantes de las comunidades de Laguna Blanca, Corral Blanco, Carachi, La Angostura y Aguas Calientes; y pidieron una audiencia con el gobernador Raúl Jalil, la ministra de Minería, Teresita Regalado, y el intendente de Villa Vil, Ramón Gutiérrez. La empresa se mostró «abierta al diálogo».

El corte se realizó sobre la RN40, en la intersección con la ruta provincial nº46, aunque se liberó el tránsito cada 45 minutos. El cacique de la Comunidad de La Angostura, Bernardo Gutiérrez, explicó en diálogo con El Ancasti que «el principal problema es que los jóvenes están pidiendo trabajo y quieren que se active el proyecto minero».

«Somos varias las comunidades que realmente apoyamos a la actividad minera para que haya trabajo, se desarrolle en los pueblos, tengamos caminos, llegue la energía, mejoremos la calidad de vida de las viviendas, tengamos colegios y los edificios escolares que se mejoren. Esperamos una respuesta del señor gobernador, de la ministra, del equipo de Gobierno y del intendente, Ramón Gutiérrez, de nuestra jurisdicción», explicó.

Según planteó, buscan poder «solucionar definitivamente el tema, con el negativismo o el positivismo», es decir, saber si el proyecto cuenta o no con el apoyo del Estado.

«Es una realidad que uno vive sufriendo ya muchos años. Queremos que también nuestros jóvenes se desarrollen en el pueblo, queremos que sigan creciendo, estén cada día en sus pueblos, se queden y sigan permaneciendo», aseguró.

Diálogo

La empresa, por su parte, informó sobre el corte protagonizado por «integrantes autoconvocados de las comunidades Corral Blanco, Laguna Blanca, Carachi, La Angostura y Aguas Calientes en búsqueda de oportunidades laborales».

«Como empresa, reafirmamos nuestro compromiso con la generación de empleo local y el desarrollo de las comunidades. Asimismo, lamentamos que esta medida afecte la libre circulación y el normal desarrollo de las actividades de quienes desean desempeñar sus tareas y reiteramos nuestra disposición al diálogo», indicaron.

Días pasados habían informado el desembarco de «Amalaya SA» como inversionistas.

«Iniciamos una nueva etapa con el respaldo de nuevos inversionistas que creen en el potencial del Proyecto Aguas Calientes y se suman para impulsar nuestro crecimiento con el mismo compromiso, transparencia y valores que guiaron cada paso de este proyecto en búsqueda de un mejor futuro para todos y todas», comunicaron desde la firma.

Antecedente

Aguas Calientes es un proyecto minero en etapa de prospección (previo a la exploración) que desató en 2024 un conflicto por la propiedad de las tierras en el norte belicho: parte del proyecto está en una zona que pertenece a la Comunidad de Aguas Calientes, mientras que otra parte es protestada por la comunidad de Peñas Negras. /ELAncasti

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