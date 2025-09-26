Nota Leída 136

26/09/2025

ANSES: Calendario de pagos para hoy viernes 26 de septiembre

Info General

El organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que este viernes 26 de septiembre finalizan los pagos correspondientes a las jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo para los titulares cuyos documentos terminen en 8 y 9.

Estos pagos incluyen el reciente aumento por movilidad del 1,90%, aplicado en septiembre de 2025, conforme a lo establecido por la normativa vigente.

El organismo recuerda que este cronograma corresponde al cierre del pago mensual para este grupo de beneficiarios, y reitera la importancia de consultar la fecha y el medio de cobro antes de acudir a las sucursales bancarias o cajeros automáticos.

¿Cómo consultar fecha y medio de cobro?

1. Desde el sitio web de ANSES, opción Calendario de pagos.

2. Desde mi ANSES, ingresando CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a Cobros, opción Consultar fecha y medio de cobro.

3. Desde la app mi ANSES, ingresando CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a Mis datos, opción Mis fechas de cobro.

4. A través de la modalidad Atención Virtual, con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a Iniciar atención, Consultas rápidas, Cuándo y dónde cobro.