06/02/2026

Anses: Calendario de pagos para hoy viernes 6 de febrero

El calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social continúa avanzando esta semana. Para este viernes, el organismo previsional ha confirmado el desembolso de haberes para diversos grupos que incluyen asignaciones especiales y planes de asistencia al trabajador, garantizando el acceso a los fondos en las sucursales bancarias habilitadas.

Cronograma para Asignaciones de Pago Único y PNC

Los beneficiarios de las Asignaciones de Pago Único (APU), que comprenden los conceptos de Matrimonio, Adopción y Nacimiento, ya tienen el cronograma disponible. En esta instancia, no rige la restricción por número de documento, por lo que todos los titulares pueden acceder al cobro de manera directa.

Según información publicada por el medio C5N, esta misma modalidad de «documento libre» se aplica a las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC). En ambos casos, el organismo destacó que los beneficiarios tienen un margen amplio para retirar el dinero, con una fecha límite fijada para el próximo 12 de febrero.

Desempleo Plan 2: detalles de la fecha de cobro

Para quienes forman parte del Desempleo Plan 2, el pago correspondiente al mes de enero también se encuentra disponible a partir de este viernes 6 de febrero. Al igual que las asignaciones mencionadas anteriormente, este grupo no debe seguir un orden por terminación de DNI para presentarse en el banco.

Es fundamental que los titulares tengan en cuenta que el plazo para cobrar estos montos vence el 12 de febrero. Pasada esa fecha, los fondos regresan al organismo, lo que suele derivar en trámites adicionales para solicitar un repago.