03/03/2026 || Provinciales |
TEMAS: ANSES
ANSES Catamarca: calendario de pagos para hoy martes 3 de marzo
La ANSES informó el cronograma de pagos para este martes 3 de marzo para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos. Cobran hoy:
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy
- Todas las terminaciones de documentos: hasta el 12 de marzo.
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, nacimiento, adopción), quiénes cobran hoy
