| Provinciales | 03/03/2026 |
ANSES Catamarca: calendario de pagos para hoy martes 3 de marzo

La ANSES informó el cronograma de pagos para este martes 3 de marzo para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos. Cobran hoy:

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 12 de marzo.

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, nacimiento, adopción), quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 12 de marzo.

 

