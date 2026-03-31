| Provinciales | 31/03/2026|
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ANSES Catamarca: calendario de pagos para hoy martes 31 de marzo
La ANSES dio a conocer el cronograma de pagos para este martes 31 de marzo para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos. Cobran hoy:
Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, quiénes cobran hoy
Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de abril.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy
Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de abril.
Jubilados y pensionados de la ANSES: cómo quedan los haberes en marzo
De acuerdo con lo informado por la ANSES, las jubilaciones quedan en marzo de la siguiente manera:
La jubilación mínima: $369.600,88;
La jubilación máxima: $2.487.063,95;
La Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM): $295.680,70;
Las Pensiones no Contributivas (PNC): $258.649,34;
La Prestación Básica Universal (PBU): llega a $169.075,53.TEMAS: ANSES