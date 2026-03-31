Nota Leída 96

| Provinciales | 31/03/2026 |

ANSES Catamarca: calendario de pagos para hoy martes 31 de marzo

La ANSES dio a conocer el cronograma de pagos para este martes 31 de marzo para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos. Cobran hoy:

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, quiénes cobran hoy

Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de abril.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de abril.

Jubilados y pensionados de la ANSES: cómo quedan los haberes en marzo

De acuerdo con lo informado por la ANSES, las jubilaciones quedan en marzo de la siguiente manera:

La jubilación mínima: $369.600,88;

La jubilación máxima: $2.487.063,95;

La Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM): $295.680,70;

Las Pensiones no Contributivas (PNC): $258.649,34;

La Prestación Básica Universal (PBU): llega a $169.075,53.

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