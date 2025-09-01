ANSES : cronograma de pagos para este lunes 1 de septiembre

Nota Leída 125

01/09/2025

Si bien resta la oficialización, tras el último dato de inflación del INDEC se supo que la jubilación mínima será de $390.277,17, incluido el bono extraordinario de $70.000.

La jubilación mínima será en septiembre de $320.277,17 sin el bono, tras el aumento del 1,9% que se fijó en línea con la inflación de julio.

El Gobierno oficializó que pagará el bono de hasta $70.000 para jubilados y pensionados con haberes mínimos en septiembre de 2025. La medida fue publicada en el Boletín Oficial a través del decreto 613.

El bono está destinado a quienes perciben prestaciones contributivas que no alcancen el haber mínimo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y pensiones no contributivas por vejez, invalidez y madres de siete hijos o más.