Nota Leída 39

28/01/2026

ANSES oficializa aumento y fija la Ayuda Escolar Anual en $85.000: Cómo acceder

| Info General |

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un incremento del 2,5% en sus prestaciones, basado en el índice inflacionario de noviembre y bajo el marco de la Ley de Movilidad Jubilatoria. Esta actualización lleva el monto de la Ayuda Escolar Anual a $85.000 por cada hijo, un pago único destinado a solventar los gastos de útiles, mochilas y uniformes antes del comienzo de las clases.

Requisitos para acceder al beneficio

El organismo previsional recordó que para percibir este respaldo económico se deben cumplir condiciones específicas de edad y escolaridad:

Edad: El beneficio alcanza a niños y jóvenes desde los 45 días hasta los 18 años y un mes.

El beneficio alcanza a niños y jóvenes desde los 45 días hasta los 18 años y un mes. Escolaridad: Los menores deben asistir a establecimientos educativos con enseñanza oficial.

Los menores deben asistir a establecimientos educativos con enseñanza oficial. Hijos con discapacidad: En este caso no existe límite de edad. Se requiere la asistencia a instituciones oficiales, centros de rehabilitación, talleres protegidos o contar con apoyo de maestros particulares.

Paso a paso: Cómo realizar el trámite digital

El trámite es completamente gratuito y obligatorio cada año, incluso para quienes ya lo hayan percibido anteriormente. El proceso se realiza de la siguiente manera:

Ingreso: Acceder a Mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Acceder a Mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Sección: Dirigirse al apartado “Hijos” y luego a “Presentar certificado escolar”.

Dirigirse al apartado “Hijos” y luego a “Presentar certificado escolar”. Formulario: Generar el documento por cada hijo e imprimirlo.

Generar el documento por cada hijo e imprimirlo. Validación: Llevar el formulario a la escuela para que las autoridades lo completen y firmen.

Llevar el formulario a la escuela para que las autoridades lo completen y firmen. Carga: Subir una foto o el archivo escaneado del certificado nuevamente en la plataforma Mi ANSES.

Liquidación y pago

El monto de $85.000 se depositará en la cuenta del titular una vez que el documento sea validado por el sistema. El pago se suma a los haberes de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las Asignaciones Familiares (SUAF), pudiendo variar la fecha de cobro según el momento en que se haya completado la carga de la documentación.