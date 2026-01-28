ANSES oficializa aumento y fija la Ayuda Escolar Anual en $85.000: Cómo acceder
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un incremento del 2,5% en sus prestaciones, basado en el índice inflacionario de noviembre y bajo el marco de la Ley de Movilidad Jubilatoria. Esta actualización lleva el monto de la Ayuda Escolar Anual a $85.000 por cada hijo, un pago único destinado a solventar los gastos de útiles, mochilas y uniformes antes del comienzo de las clases.
Requisitos para acceder al beneficio
El organismo previsional recordó que para percibir este respaldo económico se deben cumplir condiciones específicas de edad y escolaridad:
- Edad: El beneficio alcanza a niños y jóvenes desde los 45 días hasta los 18 años y un mes.
- Escolaridad: Los menores deben asistir a establecimientos educativos con enseñanza oficial.
- Hijos con discapacidad: En este caso no existe límite de edad. Se requiere la asistencia a instituciones oficiales, centros de rehabilitación, talleres protegidos o contar con apoyo de maestros particulares.
Paso a paso: Cómo realizar el trámite digital
El trámite es completamente gratuito y obligatorio cada año, incluso para quienes ya lo hayan percibido anteriormente. El proceso se realiza de la siguiente manera:
- Ingreso: Acceder a Mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
- Sección: Dirigirse al apartado “Hijos” y luego a “Presentar certificado escolar”.
- Formulario: Generar el documento por cada hijo e imprimirlo.
- Validación: Llevar el formulario a la escuela para que las autoridades lo completen y firmen.
- Carga: Subir una foto o el archivo escaneado del certificado nuevamente en la plataforma Mi ANSES.
Liquidación y pago
El monto de $85.000 se depositará en la cuenta del titular una vez que el documento sea validado por el sistema. El pago se suma a los haberes de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las Asignaciones Familiares (SUAF), pudiendo variar la fecha de cobro según el momento en que se haya completado la carga de la documentación.