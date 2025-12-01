Nota Leída 271

01/12/2025

ANSES: quiénes cobran este lunes 1° de diciembre

| Provinciales |

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó el cronograma de pagos correspondiente a este lunes 1° de diciembre, que incluye asignaciones, pensiones y prestaciones del SUAF. Estos son los pagos que se efectivizan hoy.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC)

Cobran este lunes todas las terminaciones de documento, con acreditación disponible hasta el 10 de diciembre.

Publicidad

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)

También perciben sus haberes todas las terminaciones de DNI, con fecha de pago hasta el 10 de diciembre.

Jubilaciones y pensiones: así quedan los haberes con aumento en diciembre 2025

Desde marzo de 2024, las jubilaciones y pensiones se actualizan en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Con la última actualización disponible, los montos previstos para diciembre —sin incluir el bono extraordinario para los haberes más bajos— quedan de la siguiente manera: