01/09/2025

ANSES: Titulares de una asignación recibirán $ 400.000 en sus cuentas bancarias. Requisitos y detalles

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)confirmó que en septiembre de 2025 depositará un beneficio extraordinario de $ 400.000 a los titulares de esta asignación.

Se trata del monto de la Asignación de Pago Único (APU) por Adopción, que alcanzará los $ 401.004,96, tras aplicarse un aumento del 1,9% por la fórmula de movilidad.

ANSES depositará $ 400.000 en septiembre: quiénes pueden acceder

Este refuerzo económico está destinado a familias que concreten un proceso de adopción y cumplan con los requisitos fijados por el organismo previsional. Podrán acceder al beneficio:

Trabajadores en relación de dependencia

Monotributistas

Personas que cobren por Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART)

Trabajadores por temporada o rurales

Beneficiarios de la Prestación por Desempleo

Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra

Jubilados y pensionados del SIPA

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con o sin discapacidad y Asignación por Embarazo

En todos los casos, es requisito acreditar la sentencia judicial de adopción.

¿Cuáles son los requisitos para cobrar la APU por Adopción en septiembre 2025?

Para acceder al pago de $ 401.004,96, los solicitantes deben cumplir con las siguientes condiciones:

Realizar el trámite dentro de un plazo de 2 meses a 2 años posteriores a la sentencia de adopción .

. Presentar la documentación obligatoria, que incluye:

DNI vigente de los adoptantes y del niño

Sentencia judicial de adopción

Partida de nacimiento actualizada

Cumplir con los límites de ingresos vigentes: Ingreso individual: hasta $ 2.183.438 Ingreso familiar: hasta $ 4.556.714



Cómo tramitar el beneficio de $ 401.000 de ANSES

El trámite puede hacerse en forma presencial o virtual a través de Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social. El paso a paso para solicitarlo es el siguiente: