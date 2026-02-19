Nota Leída 61

19/02/2026

Anticipan un “diluvio histórico” en el país con epicentro en Tucumán

Argentina se prepara para enfrentar uno de los eventos meteorológicos más extensos e intensos de los últimos tiempos. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó una alerta naranja por tormentas severas que afectarán a distintas regiones del país, con pronósticos que anticipan más de 96 horas consecutivas de lluvias fuertes, descargas eléctricas y ráfagas de viento que podrían superar los 90 km/h.

Según adelantó el organismo, el escenario se mantendrá durante cinco días seguidos, con variaciones en la intensidad pero con una presencia constante de inestabilidad atmosférica y posibles episodios de granizo.

La provincia de Tucumán será una de las zonas más comprometidas. De acuerdo con el SMN, el territorio experimentará un fenómeno poco habitual: precipitaciones continuas desde el jueves 19 hasta el lunes 23 de febrero.

La provincia se encuentra en alerta amarilla durante esta tarde de jueves y aumentará a naranja con el correr de las horas hacia la noche. Se mantendrá al menos hasta la mañana del viernes.

Durante ese período, se estima un acumulado de entre 60 y 100 milímetros de agua.

El informe del SMN advierte sobre la posibilidad de fenómenos meteorológicos peligrosos, tanto para la población como para las infraestructuras y el medioambiente. Por este motivo, la recomendación principal es evitar actividades al aire libre y mantenerse informado mediante los canales oficiales.

Ola de tormentas en el centro y norte del país: alerta amarilla

Además del impacto en Tucumán, el SMN emitió una alerta amarilla para varias provincias del centro y noroeste, donde se prevé la llegada de un frente de tormentas durante la madrugada del viernes 20.

Las otras provincias afectadas serán:

Córdoba: Incluye zonas bajas de Cruz del Eje, Minas, Río Cuarto, Coronel Pringles, General Pedernera, y áreas serranas de Calamuchita y Río Cuarto, entre otras.

San Luis: Abarca áreas de Ayacucho, Chacabuco, Junín, Belgrano, Libertador General San Martín y Gobernador Dupuy.

Mendoza: Afecta sectores del este provincial: Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa, General Alvear y parte de San Rafael.

San Juan: Incluye 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil.

La Rioja: Comprende departamentos como Chilecito, Famatina, Arauco, Chamical, Capital, Sanagasta y varios más.

Santiago del Estero: Alcanza zonas de Banda, Capital, Ojo de Agua, Robles, Río Hondo, Silípica y otras áreas del centro y sur provincial. /Canal 26

