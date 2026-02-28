Nota Leída 44

27/02/2026

Antofagasta de la Sierra: le secuestraron el automóvil a un conductor tras dar alcoholemia positiva

| La Región |

En la mañana de hoy, a las 10:55, en el barrio San Juan de la Villa de Antofagasta de la Sierra, numerarios de la Comisaría Departamental, junto a sus pares de la Dirección de Seguridad Vial de la Policía de la Provincia, procedieron a controlar un automóvil Volkswagen Fox, de color gris, conducido por una persona del sexo masculino mayor de edad.

Cabe señalar, que el automovilista habría sido sorprendido circulando en aparente estado de ebriedad, por lo que de inmediato le practicaron el test de alcoholemia correspondiente, que arrojó resultado positivo, en virtud de lo cual y luego de labrar el acta de infracción por una supuesta infracción a Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, el rodado quedó en calidad de secuestro en la dependencia policial local.

