28/02/2026

Antofagasta de la Sierra vibró con una noche a puro folclore y cuarteto en la Feria de la Puna

La segunda noche de la XXXV Feria de la Puna tuvo todos los condimentos: música, identidad y un predio colmado de vecinos y visitantes que llegaron para vivir una verdadera fiesta popular en Antofagasta de la Sierra.

Sobre el escenario pasaron Itatí, Chelo Salva, Los Calchaquí, Viento Andino y el esperado cierre de Cachumba, que hizo bailar a todos hasta el final.

Uno de los momentos más emotivos fue la presentación de Chelo Salva, artista local que demostró el cariño de su gente: aplausos, ovación y su nombre coreado por el público en varias oportunidades. Fue, sin dudas, uno de los puntos altos de la noche.

El toque de humor y animación estuvo a cargo de Ronda Vázquez, reconocido por su carisma y por sus participaciones en festivales como la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. Fiel a su estilo, aportó risas y cercanía con el público, acompañado de su tradicional impronta campera.

Como broche final, se realizó el sorteo de una moto 0 km, que generó expectativa y cerró una noche cargada de energía en el predio ferial a la espera de lo que será el cierre de hoy.

