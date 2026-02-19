Nota Leída 51

18/02/2026

Anularon el matrimonio trans celebrado en Corrientes

El matrimonio trans celebrado entre Isabel Díaz Núñez y Solange Ayala en Corrientes fue declarado nulo por el Arzobispado de esa provincia.

Los jóvenes contrajeron matrimonio el 28 de enero pasado en la parroquia Nuestra Señora de Pompeya, en la capital, al tiempo que el casamiento se llevó a cabo con los nombres que figuran en los documentos de identidad y no con los que figuran en sus bautismos.

El sacerdote de la capilla les comunicó a Díaz Núñez y Ayala que no había impedimentos para la boda a raíz de que desde el punto de vista biológico son “un varón y una mujer”.

Sin embargo, el 8 de febrero, el arzobispo de la provincia, monseñor José Adolfo Larregain, difundió un texto en el que aseguró que no dio la autorización para la realización del matrimonio, al tiempo que no recibió los documentos eclesiásticos pertinentes.

A su vez, remarcó que el caso debería ser considerado un “ipso facto” por no ajustarse a los valores del derecho canónico.

