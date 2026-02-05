Nota Leída 49

05/02/2026

Argentina y EE.UU. firman el acuerdo de comercio e inversión

| Actualidad |

En un movimiento que redefine el posicionamiento de Argentina en el tablero internacional, el Gobierno nacional ha oficializado un avance sustancial en su relación bilateral con Washington. Tras una silenciosa y hermética negociación con la Casa Blanca, el canciller Pablo Quirno anunció la firma del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre Argentina y Estados Unidos.

Este entendimiento representa la concreción técnica de la alianza geopolítica que une al presidente Javier Milei con su par estadounidense, Donald Trump, y marca un hito en la búsqueda de estabilidad y crecimiento bajo la premisa oficial de que el país se encamina hacia una etapa de prosperidad.

El acuerdo ya había obtenido su aval político decisivo durante la cumbre de alto nivel que protagonizaron Milei y Trump en la Casa Blanca semanas atrás. No obstante, diversas cuestiones de la agenda doméstica en Estados Unidos demoraron la instrumentación formal que finalmente se concretó hace instantes.

El canciller Quirno, a través de sus canales oficiales, expresó su satisfacción por el logro alcanzado, extendiendo sus felicitaciones al equipo de trabajo argentino y manifestando su agradecimiento al equipo del @USTradeRep por la labor conjunta en la construcción de este entendimiento de gran escala.

Si bien el anuncio formal ya ha sido realizado por las autoridades, la comunidad empresarial y los analistas internacionales permanecen a la espera de la publicación del documento definitivo. Este texto legal contendrá la denominada «letra chica» y las especificaciones técnicas que regirán el intercambio comercial entre ambas naciones. Se prevé que este marco regulatorio facilite de manera significativa el flujo de capitales y el intercambio de bienes bajo condiciones de reciprocidad, fortaleciendo el comercio bilateral en sectores estratégicos y brindando una seguridad jurídica superior a la existente.

La firma fue encabezada directamente por el canciller Pablo Quirno junto a funcionarios del equipo del Representante Comercial de los Estados Unidos, superando exitosamente las demoras administrativas que habían surgido tras el encuentro presidencial inicial. El objetivo central de este pacto es establecer un marco de comercio e inversión recíproco que actúe como motor para la llegada de capitales norteamericanos, inscribiéndose en una etapa de alineamiento diplomático directo con la administración republicana.

Impacto en la política exterior argentina

Este paso diplomático no solo refuerza el vínculo directo con la potencia del norte, sino que también envía una señal clara a los mercados globales sobre el rumbo de la política exterior argentina. Al sellar este compromiso, el Gobierno ratifica su convicción de que la integración comercial con Estados Unidos será un pilar fundamental para el desarrollo nacional, logrando superar los obstáculos burocráticos que históricamente habían ralentizado este tipo de tratados.

La formalización del documento en Washington pone fin a meses de bajo perfil en las tratativas técnicas y coloca a la Argentina en una posición de socio estratégico en la región. Con la inminente publicación de los detalles del acuerdo, se podrá dimensionar con precisión el alcance real de los beneficios arancelarios y de inversión que este tratado de reciprocidad traerá para las empresas nacionales, consolidando así el vínculo entre las gestiones de Milei y Trump.