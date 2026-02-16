Arrestan a tres sujetos en Puerta de Corral Quemado
Efectivos del Grupo de Infantería Belén, durante un evento realizado en la localidad de Corral Quemado, de ese Departamento, procedieron al arresto de un hombre de apellido Alancay (45).
Por otra parte, personal del Grupo de Infantería Santa María, en el mismo evento, hizo lo propio con otro dos sujetos de apellidos Quiroga (25) y Rodríguez (23).
En ambos casos, estas personas habrían sido sorprendidas causando desorden e invitando a reñir a algunos asistentes que estaban en el predio, en virtud de lo cual fueron trasladadas a la Comisaría de Hualfín, que por jurisdicción corresponde, donde quedaron alojadas por supuestas infracciones al Código de Faltas de la Provincia