06/02/2026

Un fenómeno meteorológico poco frecuente sorprendió este jueves por la tarde a vecinos y turistas de Tafí del Valle, cuando se registró la formación de un tornado en las Cumbres Calchaquíes, hecho que luego fue confirmado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El evento fue captado en imágenes por Jorge Caliva, cuyos registros comenzaron a circular en redes sociales y generaron sorpresa por la magnitud y características del fenómeno. Posteriormente, el tornado fue corroborado por el observador meteorológico del SMN, Cristofer Brito, quien validó la información.

La aparición del tornado generó impacto entre quienes se encontraban en la zona, ya que este tipo de fenómenos no son habituales en la región. Hasta el momento, no se informaron daños materiales ni personas afectadas, aunque el episodio despertó preocupación y asombro entre los habitantes del valle.

Desde el SMN recordaron la importancia de reportar este tipo de eventos y de mantenerse informados a través de los canales oficiales ante fenómenos meteorológicos extremos.