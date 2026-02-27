Nota Leída 43

Autorizan a EC SAPEM a pedir revisiones tarifarias sin límite durante la vigencia del decreto

El Gobierno de Catamarca oficializó el Decreto Acuerdo N°118, de fecha 20 de 2026 que declara en «Estado de Emergencia la prestación del Servicio Público de Energía Eléctrica en toda la jurisdicción de la Provincia», desde la publicación en el Boletín Oficial y Judicial hasta el 9 de julio de este año.

Indica que la medida puede «prorrogarse en caso de que el Poder Ejecutivo Nacional extienda el plazo establecido

en el Artículo 1° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 55 de fecha 16 de Diciembre de 2023 y sus

prórrogas Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1023 de fecha 19 de Noviembre de 2024 y N° 370 de

fecha 30 de Mayo de 2025».

El Gobierno en artículo 3, del instrumento autoriza «a la empresa «Energía de Catamarca Sociedad Anónima

con Participación Estatal Mayoritaria» (EC S.A.P.E.M) a solicitar la revisión tarifaria correspondiente al VAD,

las veces que resulten necesarias ante las variables económicas, que permitan afrontar los costos

propios de distribución para la prestación de un servicio de energía eficiente, mientras dure la emergencia

antes declarada, conforme lo expuesto en el exordio».

Otro de los artículos sostiene que, que el Ministerio de Desarrollo Productivo deberá dar inmediata difusión y convocar a la correspondiente audiencia pública en un plazo no mayor a CINCO (5) días hábiles desde la recepción de la solicitud que efectué la empresa «Energía Catamarca Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria» (EC SAPEM), debiendo resolver en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles de finalizada la audiencia pública. Vencido el plazo fijado, sin que el Ministerio dicte la respectiva Resolución, se considera aprobada en su totalidad la propuesta elevada por la empresa prestataria de energía, quien deberá publicar la tarifa aprobada en un medio

periodístico local de amplia difusión por un término de Veinticuatro (24) horas, pudiendo ser aplicada la misma con posterioridad a ello.

Cabe destacar que desde la EC SAPEM se señaló que está en trámite el pedido de una audiencia pública para solicitar la actualización del VAD.

