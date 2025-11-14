Nota Leída 105

Avanza la reconstrucción de la alcantarilla en La Cébila

Vialidad Nacional continúa a buen ritmo con los trabajos de reconstrucción de la alcantarilla ubicada en el kilómetro 1.134 de la Ruta Nacional 60, en La Cébila, entre los empalmes con Ruta Nacional 38 y Ruta Provincial 46.

Durante la jornada de ayer se iniciaron las tareas de armado del encofrado para el posterior hormigonado de los muros y alas terminales de la nueva alcantarilla. Esta estructura reemplazará a la anterior, que sufrió severos daños durante las crecidas registradas en febrero. Este avance permitirá acelerar los plazos de obra y avanzar hacia la rehabilitación del tránsito por la calzada principal.

En una primera etapa, personal y equipos de la División Conservación del 11° Distrito Catamarca construyeron un desvío lateral que permitió mantener habilitado el tránsito de todo tipo de vehículos mientras se ejecutan los trabajos principales.

La reconstrucción incluyó la remoción completa del paquete estructural y la demolición de los muros y la antigua estructura de hormigón, así como el retiro de los dos caños deteriorados. Posteriormente se colocaron tres caños de chapa acanalada, lo que brindará una mayor capacidad hidráulica para el escurrimiento del agua durante eventuales crecidas del río que atraviesa la quebrada.

Además, se hormigonaron las losas de apoyo de los caños y actualmente se trabaja en el encofrado para completar la obra. Finalizada esta etapa, se avanzará con la compactación del terraplén, la reconstrucción de la base y subbase, y finalmente la reposición de la carpeta de rodamiento asfáltica.

La Quebrada de La Cébila constituye el principal corredor terrestre que vincula el Valle Central con el Oeste de Catamarca y parte del Norte de La Rioja, por lo que esta obra es fundamental para garantizar una circulación segura y eficiente.