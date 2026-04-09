Nota Leída 138

| Provinciales | 09/04/2026 |

Avanzan con el proceso de titularización: más de 4.500 docentes obtendrán estabilidad

El gobernador Raúl Jalil mantuvo una reunión con representantes de la intersindical docente, en la cual se confirmó la firma del decreto que establece las condiciones para la titularización de docentes interinos.

La normativa alcanza a los docentes de los niveles inicial, primario y secundario, en todas sus modalidades que, al 31 de diciembre de 2025, acrediten una antigüedad mínima de dos (2) años en los casos de títulos 1 y 2, y de cinco (5) años para quienes posean título 3.

Se estima que la medida permitiría la titularización de más de 4.500 docentes que se desempeñan en más 2.300 cargos y 7.200 horas cátedra. Esto representa un avance significativo hacia la estabilidad laboral de quienes actualmente revistan en condición de interinos.

En consecuencia, los trabajadores de la educación accederán a la titularidad de sus cargos, consolidando su situación laboral y otorgando mayor previsibilidad en el ejercicio de sus funciones.

Cabe señalar que esta iniciativa se enmarca en los compromisos asumidos en el acuerdo paritario celebrado recientemente entre el Gobierno provincial y la intersindical docente.

Del encuentro participaron el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella; la ministra de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, Verónica Soria; el ministro de Hacienda y Obras Públicas, Juan Marchetti; y el ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, Nicolás Rosales Matienzo.

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