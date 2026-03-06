Nota Leída 11

06/03/2026

Belén: Desde la fuerza policial habrían manifestado tener una orden para desalojar a los manifestantes

Hace instantes en el acceso sur de la ciudad de Belén donde personal municipal se manifiesta en busca de una mejora salarial desde el día de ayer, policías manifestaron tener una orden de desalojo por lo que solicitaban a las personas retirarse del lugar, a lo cual manifestantes solicitaron la presencia de la Dra. Jesica Araya (Abogada) quien desinteresadamente esta colaborando y ayudando a estas personas.

En el lugar ella solicitaba expresando a la fuerza policial lo siguiente: «Necesitamos ver esa orden. No se puede negar a la gente visualizar esa orden judicial porque necesitan saber quién denuncia, por qué motivo y cuáles son las medidas tomadas. No se puede pasar por arriba del derecho que tiene esta gente a protestar. Y otra cosa, no hay un obstáculo total del tránsito, esto es intermitente, no es que se impida totalmente la circulación de los medios de transporte, se puede llegar a negociar con media calzada, pero esta gente necesita que se respete su derecho de protestar porque hasta el momento no hubo una solución y por lo menos ni siquiera se le comunicaron si existe alguna propuesta de conciliación. Lo mínimo que pedimos es que nos traigan un acta por escrito donde diga cuál es la orden judicial de la fiscal, con la firma, el sello, para saber cuáles son los motivos y las circunstancias que llevan a tomar esta medida por parte de la fiscal. Acá vamos a respetar lo que se tenga que respetar, pero que las cosas se hagan bien. Así que bueno, Por favor, acá con respeto nadie quiere hacer daño a nadie. Acá todos estamos en pie de igualdad. Nosotros sabemos que esta es su labor, pero necesitamos esa orden judicial por escrito.»

En diálogo con los medios la Dra. expresaba lo siguiente: «En este momento estoy acá porque se comunicaron conmigo las personas que están realizando este corte de ruta, debido a que vino la comisaría a anunciarles de viva voz de que tienen que desalojar. Por tal motivo ellos solicitan mi presencia a los fines de asistirlo jurídicamente. Y la verdad que me sorprende de que vengan o querer desalojar estas personas sin una orden por escrito. Entonces, mínimamente es lo que se pide, que presenten una orden por escrito emanada de la autoridad judicial competente para saber si es que tiene legitimidad esa orden, ¿Verdad? Entonces eso estamos esperando. Por otro lado, queremos saber cuál es el delito que se le imputa o se le indica a estas personas para tomar tal medida y quién lo hace.

Sin saber todas estas circunstancias, no me parece legítimo que exista una orden judicial de esa manera.»

Por último expresó: «Voy a estar apoyando a estas personas, siempre y cuando se hagan con respeto a los derechos de los demás y a lo que establece la ley, yo los voy a apoyar en su reclamo por un aumento salarial, No veo que exista un delito.»

