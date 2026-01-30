Belén: Racing y Chacarita de Fiambalá salieron 0 a 0
En el Club Tiro federal de Belén, Racing y Chacarita de Fiambalá igualaron en cero luego del encuentro pendiente de la segunda fecha de la Zona 1 del Torneo Provincial masculino.
El partido tuvo pasajes de buen ritmo y emoción, alternados con momentos de mayor cautela, en los que los dos conjuntos priorizaron el orden y evitar errores. Hubo llegadas para ambos lados, aunque sin la contundencia necesaria para romper la paridad.
Con oportunidades repartidas y un trámite equilibrado, el empate terminó reflejando de manera justa lo ocurrido en el campo de juego. Con la igualdad Chacarita es el líder con cuatro puntos y Racing sumó su primera unidad quedando penúltimo. /Belén Info