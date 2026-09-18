Nota Leída 199

| Locales | 18/09/2026 |

Belén se prepara para la primera edición de su Media Maratón (MMB – 21K) en el marco de su aniversario

La «fiesta running del año» se disputará el próximo 20 de diciembre con distancias competitivas, participativas y categorías infantiles, incluyendo importantes premios en efectivo para la clasificación general.

BELÉN.– La ciudad del oeste catamarqueño se pone en movimiento y comienza a palpitar lo que promete ser el evento deportivo más importante del cierre de temporada: la primera edición de la Media Maratón Belén (MMB – 21K). La cita atlética de calle, diseñada para fusionar el deporte, la vida al aire libre y los paisajes naturales de la región, se realizará el próximo 20 de diciembre como parte de las celebraciones por el aniversario de Belén.

Desde la organización señalaron que el evento está pensado para todos los niveles de rendimiento, desde atletas de élite que buscarán quedarse con los premios en efectivo de la clasificación general, hasta personas que recién se inician en la actividad física o familias que deseen sumarse de manera recreativa.

Distancias para todos los gustos

La Media Maratón contará con un amplio abanico de modalidades para asegurar la participación de toda la comunidad:

Distancias Competitivas: Circuitos exigentes de 21K, 14K y 7K.

Modalidad Participativa: Un trayecto de 3.5K ideal para caminar, trotar y disfrutar a ritmo propio.

Categoría KIDS: Distancias con metros adaptados especialmente según la edad de los más pequeños.

Inscripciones y próximos anuncios

Si bien el evento ya generó una gran expectativa en el ambiente del atletismo provincial, los organizadores advirtieron que los cupos serán limitados y que próximamente se habilitará el período de registro. Quienes se inscriban dentro de las primeras vacantes podrán acceder a importantes beneficios y tarifas promocionales de lanzamiento.

En los próximos días se darán a conocer oficialmente los detalles del circuito urbano, el diseño de la remera oficial, los elementos que compondrán el kit del corredor, la medalla Finisher para quienes completen el desafío y los costos de las inscripciones. Las autoridades invitaron a los interesados a seguir las redes del evento y activar las notificaciones para no quedarse afuera del gran desafío de calle del año.

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