Nota Leída 205

| Locales | 18/09/2026 |

Cuestionan la falta de obras de magnitud en Belén y preparan un pedido de informe sobre proveedores municipales

En medio de fuertes reclamos por la falta de infraestructura y precarización laboral, la oposición presentará una solicitud formal para transparentar las compras y contrataciones de la Secretaría de Obras Públicas.

BELÉN.– La concejal Ana Paula Silvero cuestionó con dureza el informe de gestión presentado por el secretario de Obras Públicas, Esteban Cedrón, y advirtió que el municipio no tiene previstas obras de infraestructura de magnitud, a pesar de que varias de ellas ya habían sido contempladas e incluidas en el presupuesto aprobado para el año 2026.

Tras tres reiterados llamados, Cedrón finalmente se presentó ante el Concejo Deliberante de Belén. Durante su exposición, el funcionario enumeró diversas tareas de mantenimiento urbano —tales como bacheo, reparación de calzadas, veredas, reductores de velocidad y luminarias— además de la remodelación del gimnasio municipal y una plazoleta.

Sin embargo, para la edil opositora, estas acciones resultan insuficientes ante las verdaderas necesidades estructurales de la ciudad. «No hay viviendas, nuevos espacios verdes, no está el polideportivo para Valle del Molino ni las obras para los accesos a la ciudad. No hay nada de infraestructura de magnitud para nuestra ciudad», reclamó.

Presupuestos bajo la lupa y promesas incumplidas

En diálogo con los medios de comunicación, Silvero recordó que el bloque opositor ya había rechazado el ejercicio financiero anterior por considerar que no respondía a las demandas prioritarias de Belén. “Estas obras ya aparecen en los presupuestos de 2025 y 2026, pero en la realidad no hay ni un rastro de ellas”, señaló con preocupación.

Otro de los puntos más críticos de la interpelación giró en torno a la transparencia en las compras del área. Según relató la concejala, al ser consultado por las contrataciones, Cedrón afirmó desconocer quiénes son los proveedores municipales y aseguró que los materiales simplemente «aparecen» luego de realizar los pedidos internos.

Ante esta respuesta, y tras recibir mensajes de empleados que contradicen la versión oficial, la legisladora anticipó medidas firmes: “Estamos preparando para presentar en la sesión que viene un pedido de informe detallado sobre los proveedores de Obras Públicas”.

Preocupación por los trabajadores becados

La situación laboral dentro de la planta municipal también encendió las alarmas en el recinto. De acuerdo con los datos aportados por el propio secretario, el área de Obras Públicas cuenta actualmente con 544 empleados, de los cuales más de la mitad se encuentra bajo el sistema de becas, desempeñando tareas de riesgo sin ningún tipo de cobertura ni estabilidad laboral. “Es inadmisible que el Estado tenga a un 50% de una de sus áreas fundamentales en condición de becados”, fustigó Silvero.

Finalmente, la concejala lamentó la falta de diálogo directo con el intendente Cristian Yapura, con quien no mantienen reuniones desde hace largo tiempo, y concluyó con una fuerte crítica al estilo de conducción local: “Esa idea de pensar que ‘la muni es mía’ es lo que tenemos que ir cambiando de una vez por todas”.

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