Nota Leída 77

25/11/2025

Belén: Violento choque entre dos motos

| Locales |

Hoy a la madrugda, a la 01:20, en calle Lavalle S/N°, de la Ciudad de Belén, una adolescente de 15 años que circulaba en una motocicleta Honda Wave 110 cc., colisionó con una Corven 150 cc., al mando de Octavio Nicolás Aramayo (19).

Como consecuencia del siniestro, la jovencita sufrió lesiones que demandaron la asistencia de profesionales médicos del Hospital Zonal, quienes luego la trasladaron al nosocomio.

Publicidad

A raíz de ello, numerarios de la Comisaría de local labraron las actuaciones correspondientes bajo las directivas de la Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial.