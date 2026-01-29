Nota Leída 203

Boca perdió 2-1 ante Estudiantes por la segunda fecha del Torneo Apertura

| Nacionales |

Boca Juniors perdió 2 a 1 frente a Estudiantes de La Plata en el estadio UNO, por la segunda fecha de la Zona A del Torneo Apertura, y no pudo sostener el puntaje ideal en el inicio del campeonato.

El conjunto platense logró su primera alegría en el certamen gracias a los goles de Santiago Núñez y Leandro González Pírez, luego del empate registrado en la fecha inaugural ante Independiente. Para el Xeneize, que venía de vencer a Deportivo Riestra en la Bombonera, descontó Exequiel «Changuito» Zeballos.

Con este resultado, el equipo dirigido por Claudio Úbeda deberá reponerse rápidamente, ya que volverá a jugar el próximo domingo desde las 19:15, cuando reciba a Newell’s Old Boys en la Bombonera.

Por su parte, Estudiantes visitará a Defensa y Justicia el lunes, a partir de las 17:30, en Florencio Varela, con el objetivo de consolidar su recuperación en el torneo.