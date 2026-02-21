Nota Leída 42

20/02/2026

Boca no pudo con Racing y suma tres partidos sin ganar en el Torneo Apertura

Boca empató 0 a 0 con Racing en un partido disputado esta noche, en el estadio La Bombonera, por la sexta fecha del Torneo Apertura 2026.

En un partido que no tuvo goles, la llegada de mayor peligro fue de la visita, a los 32 minutos del segundo tiempo, con un disparo del delantero Santiago Solari que se fue muy cerca del travesaño.

Con la igualdad, el equipo de Claudio Úbeda, que se fue reprobado por su público, es quinto en la zona A, con ocho puntos, mientras que la «Academia» marcha séptima en el grupo B, con siete unidades.

En la próxima fecha, el «Xeneize» visitará a Lanús, cuya participación en la Recopa Sudamericana retrasará el partido hasta el miércoles 4 de marzo a las 21:00, mientras que el conjunto que dirige Gustavo Costas será local de Independiente Rivadavia, el jueves 26 de febrero a partir de las 17:15.

La primera llegada del partido fue de Racing, a los 22 minutos, con un disparo bajo de media distancia del volante Matko Miljevic, que se desvió y se fue abriendo, yéndose al córner por el poste izquierdo del arquero Agustín Marchesin.

Siete minutos más tarde, Miljevic filtró un pase que el delantero Tomás Conechny controló para el remate de volea del atacante Adrián «Maravilla» Martínez, desde el área chica, que salió alto.

El primer acercamiento de Boca llegó a los 32 minutos, con un centro al segundo palo del lateral Lautaro Blanco que fue bajado al área chica por el delantero Miguel Merentiel para que la empuje el defensor Ayrton Costa, aunque el mediocampista Santiago Sosa pudo despejar cerca de la línea.

La primera llegada del segundo tiempo fue de Boca, con un centro al primer palo que fue rematado por el volante Tomás Belmonte, aunque su tiro fue desviado por un defensor rival.

Racing no tuvo más llegadas hasta los 32 minutos, con un avance por derecha y centro al segundo palo del extremo Adrián Fernández que habilitó al delantero Santiago Solari, cuyo remate desde adentro del área se fue muy cerca del ángulo izquierdo de Marchesin.

A los 41 minutos, Fernández recibió por el costado derecho, se perfiló y sacó un disparo alto, que Marchesin desvió sobre su ángulo izquierdo.

Síntesis del partido:

Torneo Apertura 2026.

Interzonal.

Fecha 6.

Boca 0 – 0 Racing.

Estadio: La Bombonera.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

VAR: Héctor Paletta.

Boca: Agustín Marchesin; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Williams Alarcón; Edinson Cavani, Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Cesare, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Matko Miljevic; Santiago Solari, Adrián Martínez, Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Franco Pardo por Marcos Rojo (R), 16m. Adrián Fernández por Tomás Conechny (R) y Matías Zaracho por Matko Miljevic (R); 17m. Gonzalo Gelini por Miguel Merentiel (B) y Ángel Romero por Williams Alarcón (B); 22m. Bruno Zuculini por Baltasar Rodríguez (R); 34m. Tomás Aranda por Tomás Belmonte (B) e Iker Zufiaurre por Edinson Cavani (B); 44m. Duván Vergara por Santiago Solari (R).

