16/02/2026

Boca empató en La Bombonera

Boca empató 0-0 con Platense por la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026 correspondiente a la Zona A y lejos estuvo de cambiar la mala imagen que dejó en la derrota ante Vélez.

Si bien las ocasiones más claras fueron para el Xeneize, no logró nunca doblegar al firme Calamar de Zunino, que en ningún momento se conformó con sacar solo un punto en su visita a La Bombonera.

En medio de la ola de lesiones, Leandro Paredes se retiró con hielo en su tobillo derecho y Santiago Ascacíbar con una molestia muscular, dos nuevos dolores de cabeza para el equipo de Claudio Úbeda, que se fue más que silbado de La Bombonera en medio de un tenso clima por la mala racha y nueva floja actuación en el campo de juego.

Con el empate, el equipo que dirige Claudio Úbeda cerró la fecha en el séptimo puesto del grupo A, con siete unidades y en zona de clasificación a la fase final, mientras que el “Calamar” es quinto con una unidad más.

Al finalizar el encuentro, Leandro Paredes fue crítico con el desempeño de su equipo. «Duele hacer este tipo de partido. Tenemos que cambiar y mejorar muchísimas cosas y hacer autocrítica», expresó en declaraciones a la prensa.

Por su parte, el defensor de Platense Juan Ignacio Saborido se mostró conforme con el partido planteado «Lindo sabor, una cancha muy difícil y de mucha jerarquía. Nos plantamos para buscar ganar el partido pero es un buen punto», comentó.

En la próxima fecha, el “Xeneize” deberá recibir a Racing, el viernes 20 de febrero a las 20:00, mientras que el campeón del Apertura 2025 será local de Barracas Central, el sábado 21 a partir de las 17.

