01/11/2025

Boca Juniors visita a Estudiantes de La Plata

Boca Juniors visita este domingo a Estudiantes de La Plata por la fecha 14 del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se disputará en el estadio UNO desde las 16 horas, con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer.

El Xeneize viene de ganarle 3-1 a Barracas Central en el marco del partido pendiente por el fallecimiento del entrenador Miguel Ángel Russo. El elenco azul y oro sumó tres puntos trascendentales para asentarse en la zona alta del Grupo A y empezar a poner un pie en los octavos de final del certamen.

Para este partido, el ex ayudante de campo de Russo tendrá dos bajas sensibles en el mediocampo: el referente y campeón del mundo Leandro Paredes, que llegó a la quinta amarilla ante Barracas Central, y Rodrigo Battaglia que continúa recuperándose del desgarro en el sóleo de su pierna izquierda. Estos serán reemplazados por Milton Delgado y Tomás Belmonte.

Asimismo, Úbeda le dará la chance de mostrarse como titular a Exequiel Zeballos, delantero intermitente que tuvo buenos ingresos desde el banco de suplentes en los últimos dos partidos. El formado en Boca reemplazará al chileno Williams Alarcón.

Por su parte, el equipo de Eduardo Domínguez disputó su último encuentro hace dos semanas cuando, en condición de local, venció 2-0 a Gimnasia en el clásico de La Plata correspondiente al interzonal de la decimotercera fecha del Torneo Clausura.

En cuanto al once inicial, no se esperan modificaciones respecto a la victoria ante el Lobo en el clásico. Así, se dará el especial choque de Cristian Medina, salido de las inferiores de Boca, ante su ex club.

Probables formaciones de Boca Juniors – Estudiantes de La Plata:

Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Mikel Amondarain, Santiago Ascacibar, Cristian Medina; Edwin Cetré, Tiago Palacios y Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Tomás Belmonte, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Datos del partido:

Estadio: Jorge Luis Hirschi, La Plata

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Ariel Penel

Hora: 16hs.

TV: TNT Sports