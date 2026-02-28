Nota Leída 59

Boca recibe a Gimnasia en busca de volver al triunfo

Boca recibe esta tarde a Gimnasia de Mendoza, por la octava fecha del Torneo Apertura, en un partido que estará marcado por el regreso del mediocampista Leandro Paredes, ya recuperado de su lesión.

El encuentro, que está programado para las 17:45, se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como “La Bombonera” y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Pablo Dóvalo, mientras que en el VAR estará Nicolás Lamolina.

El triunfo por 2 a 0 frente a Gimnasia de Chivilcoy por Copa Argentina le dio un respiro al cuestionado cuadro de la Ribera, que venía de irse silbado en su propia cancha tras dos amargos empates sin goles ante Platense y Racing. Ahora, nuevamente ante su gente, intentará rectificar la imagen y sumar de a tres.

Fuera de los puestos de playoffs de la Zona A (marcha 9° con ocho unidades) y 15° en la tabla anual, el elenco dirigido por Claudio Úbeda tiene el objetivo de volver a las plazas de clasificación para no enredar su pase a la siguiente ronda más adelante.

En cuanto al equipo, la principal novedad es, además del regreso de Leandro Paredes tras su lesión, la primera titularidad en La Bombonera para Adam Bareiro, que será de la partida en la delantera junto a Miguel Merentiel y Lucas Janson, que se ganó el lugar tras un gran rendimiento contra Gimnasia de Chivilcoy. Edinson Cavani y Ángel Romero serán bajas por diferentes lesiones.

Por su parte, Gimnasia viene de igualar 1 a 1 con Independiente con un golazo de Santiago Rodríguez. Ubicado en el decimotercer puesto con siete unidades, el Mensana buscará volver a la senda de la victoria tras dos derrotas contra su homónimo de La Plata y Talleres.

La larga ausencia del conjunto mendocino en Primera generó que no haya un vasto historial entre ambos clubes, que no se enfrentan desde 1983 por el Torneo Nacional. La última vez que se vieron las caras fue 1 a 1 en el Estadio Malvinas Argentinas y la más reciente en La Bombonera fue un 2 a 1 para Boca ese mismo año, con goles de Ricardo Gareca y Jorge Domínguez.

Cavani, afuera

Edinson Cavani volvió a quedar afuera de la lista de convocados de Claudio Úbeda para este partido. Desde el club informan que se resintió de la lumbalgia que lo tuvo a maltraer durante toda la pretemporada y el inicio del campeonato y que comenzará a tratarse con un especialista.

Habiendo sido el foco de varias polémicas durante los últimos meses, con 39 años, una lesión que parece crónica y contrato hasta diciembre, muchos comienzan a preguntarse qué pasará con el uruguayo en un futuro cercano.

La ausencia de hoy de Cavani será la séptima en lo que va del 2026 (77%), tras un 2025 en el que se perdió 20 de los 43 partidos de Boca (46%) y un 2024 en el que no estuvo en 19 de los 58 encuentros (32%). Este número ascendente habla de que las lesiones son cada vez más frecuentes en el uruguayo, que nunca pudo disputar 15 partidos consecutivos desde que arribó a la institución a mediados del 2023.

Con hinchas ante Lanús

El partido entre Lanús y Boca se jugará con ambas parcialidades el próximo miércoles 4 de marzo, luego de que el Ministerio de Seguridad bonaerense, a través de la APReViDe, diera el visto bueno para habilitar a los xeneizes en el estadio Néstor Díaz Pérez.

El comunicado oficial confirmó que el encuentro por la fecha 7 de la Liga Profesional, contará con simpatizantes del elenco de La Ribera en las tribunas, aunque aclaró que aún se están ultimando los detalles del operativo de seguridad y las localidades que serán asignadas.

Formaciones

boca: Agustín Marchesin; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Williams Alarcón; Lucas Janson, Adam Bareiro y Miguel Merentiel.

DT: Claudio Úbeda.

gimnasia (m): Lautaro Petruchi; Franco Saavedra, Imanol González, Ezequiel Muñoz, Luciano Paredes; Facundo Lencioni, Nicolás Linares, Fermín Antonini, Ulises Sánchez; Santiago Rodríguez, Valentino Simoni.

DT: Ariel Broggi.

Estadio: La Bombonera

Árbitro: Pablo Dóvalo

Hora de inicio: 17.45

TV: TNT Sports Premium.

