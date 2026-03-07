Nota Leída 78

07/03/2026

Bonificación especial para los trabajadores públicos

Ayer viernes el Gobierno de Catamarca y los gremios de ATE y UPCN arribaron a un acuerdo salarial para 2026 que incluye actualización del punto índice salarial según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), con una frecuencia bimestral y acumulativa, y bonificación especial en todos los meses que restan del año.

En el punto de la bonificación especial no remunerativa se estableció que se abonará $50.000 con el sueldo de marzo (a cobrar en abril), mientras que, con el sueldo de abril (a cobrar en mayo), se duplicará esa bonificación y pasará a ser de $100.000 hasta diciembre de 2026. La sumatoria de estas bonificaciones mensuales hacen un total de $950.000 anuales que se incorporarán a las actualizaciones salariales por inflación, buscando fortalecer el ingreso de los trabajadores públicos.

En lo que respecta a la actualización del punto índice salarial según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) Nivel General publicado por el INDEC, se recuerda que el esquema de actualización será el siguiente:

*Marzo de 2026: se aplicará el aumento correspondiente a la inflación acumulada de enero y febrero de 2026.

*Mayo de 2026: se actualizará según la inflación de marzo y abril de 2026.

*Julio de 2026: se aplicará el ajuste correspondiente a mayo y junio de 2026.

*Septiembre de 2026: se actualizará con los índices de julio y agosto de 2026.

*Noviembre de 2026: se aplicará el ajuste correspondiente a septiembre y octubre de 2026.

*Enero de 2027: se realizará la actualización con los índices de noviembre y diciembre de 2026.

