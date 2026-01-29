Nota Leída 148

29/01/2026

Brigadistas catamarqueños continúan con su apoyo para combatir el fuego en Chubut

| Nacionales |

Los brigadistas de la provincia de Catamarca continúan trabajando intensamente en el combate de incendios forestales en las cercanías del Lago Futalaufquen, en la provincia de Chubut, operando desde su base instalada en el Complejo Bahía Rosales.

Las tareas se desarrollan mediante ataque directo e indirecto, utilizando herramientas manuales y en coordinación permanente con los medios aéreos desplegados en la zona.

Las jornadas de trabajo comienzan con las primeras horas del día, con temperaturas cercanas a los 18°C, y se extienden hasta el atardecer, priorizando siempre la seguridad del personal. Actualmente, todo el equipo se encuentra en óptimas condiciones.

Ayer se esperaba un alivio en las condiciones meteorológicas, con descenso de temperaturas y probables lluvias aisladas, lo que favorecerá las labores de contención. No obstante, los brigadistas permanecerán en estado de alerta, ya que el pronóstico anticipa un nuevo ascenso de temperatura a partir de mañana.

El compromiso, la experiencia y el profesionalismo del personal continúan siendo fundamentales en el operativo de control del incendio.

Según informaciones, la situación continúa siendo crítica por los nuevos focos de incendios forestales que desde hace semanas afectan el Parque Nacional Los Alerces. El avance de las llamas, potenciado por altas temperaturas, vientos intensos y la falta de lluvias, obligó a tomar medidas de emergencia, entre ellas la autoevacuación de los vecinos de la zona.

Según el último relevamiento, ya se quemaron más de 45.000 hectáreas, pese al intenso trabajo de brigadistas, bomberos y vecinos autoconvocados que intentan proteger viviendas, animales y áreas productivas.

El incendio que comenzó a principios de diciembre por un rayo, empezó a avanzar a pasos agigantados hace poco más de dos semanas desde el lago Menéndez, cerca de la pasarela del río Arrayanes, hacia el lago Verde y el lago Rivadavia, en la zona norte del Parque Nacional Los Alerces. Y en las últimas horas, debido a las altas temperaturas y los fuertes vientos, el fuego cruzó la portada norte e ingresó a Villa Lago Rivadavia por el cerro La Momia.

Los bomberos ingresaron a pie en sectores de difícil acceso, realizaron recorridas permanentes y tareas de enfriamiento para evitar nuevos focos. Según confirmaron fuentes locales, las llamas ya arrasaron bosques nativos en el valle del arroyo Planicie, en los cañadones de El Trueno y en el sector de Bahía Las Percas, áreas de alto valor ambiental que quedaron seriamente afectadas.

El fuego avanza sin control, la combinación de una sequía histórica y vientos erráticos ha generado un escenario de incertidumbre total para los pobladores, quienes describen un panorama dantesco donde el fuego parece devorarlo todo a su paso. /El Esquiú