Nota Leída 88

| Locales | 12/09/2026 |

Brusco cambio de tiempo en Londres: sábado invernal con lloviznas y una máxima de solo 8°C

Tras las jornadas templadas, el ingreso de un frente frío proveniente del sur desplomó el termómetro en la histórica localidad belenista. Portales meteorológicos advierten sobre lloviznas persistentes y posibles nevadas aisladas en las zonas serranas más altas.

Tal como lo habían anticipado los servicios oficiales de alerta, la localidad de Londres y gran parte del departamento Belén amanecieron este sábado 12 de septiembre bajo condiciones puramente invernales. El ingreso definitivo de una masa de aire frío transformó radicalmente el paisaje meteorológico de la región, registrando un drástico desplome de las marcas térmicas respecto de los días previos.

De acuerdo con los datos suministrados en tiempo real por portales especializados, el cielo permanecerá completamente encapotado durante toda la jornada. La temperatura máxima apenas se ubicará en la línea de los 8°C en horas de la siesta, mientras que la mínima descenderá hasta los 2°C al caer la noche. La humedad relativa se mantendrá elevada, promediando el 73%.

Lluvias intermitentes y el factor del viento

El principal factor de inestabilidad estará dado por la presencia de lloviznas y lluvias débiles, cuya mayor probabilidad de ocurrencia (del 25%) se concentrará entre el mediodía y las primeras horas de la tarde. A este panorama se le suman vientos continuos del sector sudeste y este con ráfagas que oscilarán entre los 15 y 30 km/h, lo que provocará que la sensación térmica real se ubique cerca de los 3°C o 4°C.

Por otra parte, debido al congelamiento en las capas altas de la atmósfera, los pronósticos contemplan la posibilidad de caída de agua-nieve o nevadas débiles en las cumbres de los cordones serranos circundantes y zonas de alta montaña del oeste provincial hacia el final del día

Impacto en las actividades locales

Este escenario climático obliga a los vecinos a tomar precauciones, fundamentalmente a quienes tenían previsto asistir a los tramos de la tarde del Rally de Londres o planeaban trasladarse por la Ruta Nacional 40, donde Vialidad Nacional solicita circular con luces bajas encendidas debido a la reducción de visibilidad por lloviznas y neblinas bajas.

Para el domingo se anticipa que las condiciones comiencen a mejorar de manera paulatina, abriendo paso al regreso del sol, aunque el ambiente se mantendrá mayormente fresco

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