Nota Leída 81

| Locales | 12/09/2026 |

Londres se suma a «Ruta Provincial Joven 2026»: más de 300 jóvenes catamarqueños se reunirán en el Valle Central

El programa impulsado por el Gobierno de Catamarca busca generar espacios de integración, formación y recreación. Del 17 al 20 de septiembre se desarrollará el encuentro central y Londres se encuentra entre las localidades a participar, por lo que, de concretarse su asistencia, una delegación local presentaría un trabajo detallado sobre los atractivos turísticos, productivos e históricos de la comunidad.

La juventud de la histórica localidad de Londres se prepara para tener un rol protagónico a nivel provincial. Está su incorporación oficial al recorrido del programa “Ruta Provincial Joven 2026”, una iniciativa de alcance federal impulsada por el Gobierno de Catamarca que busca abrir espacios genuinos de participación, formación ciudadana y esparcimiento para las nuevas generaciones de todo el territorio local.

El punto culmine de esta propuesta se materializará en un gran encuentro provincial planificado del 17 al 20 de septiembre en el Valle Central. El evento masivo congregará a más de 300 jóvenes provenientes de distintas comunas del interior catamarqueño, promoviendo un intercambio cultural dinámico en los días previos a los festejos por el Día del Estudiante y de la Primavera.

Un itinerario integral y promoción de las raíces locales

Durante las cuatro jornadas de convivencia, los coordinadores del Ministerio provincial desplegarán un abanico de actividades que incluye disciplinas deportivas intermunicipales, competencias culturales, talleres de oficio y foros debate orientados a la salud integral y la prevención de consumos.

Un aspecto central del encuentro será el bloque de identidad regional. Cada delegación participante, incluida la de Londres, tendrá la misión de exponer y defender un trabajo integrador que ponga de relieve los atractivos turísticos, el perfil productivo, los hitos históricos y el patrimonio cultural de su respectivo pueblo. Esta dinámica busca no solo fortalecer el sentido de pertenencia en los chicos, sino incentivar de manera directa los corredores del turismo interno catamarqueño.

La convocatoria es abierta y gratuita. Los chicos y chicas interesados deberán gestionar su participación a través de sus municipios, por lo que allí comienza la primera parte de la convocatoria. Esta propuesta representa una excelente ventana de oportunidades para que los jóvenes de Londres muestren el potencial de su tierra, adquieran herramientas de liderazgo y asimilen experiencias junto a pares de otras latitudes de la provincia.

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