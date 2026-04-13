Nota Leída 310

| Provinciales | 13/04/2026 |

Brutal: atacó a su hermano a cadenazos

En los primeros minutos de hoy, a las 00:30, por solicitud del SAE-911, numerarios de la Comisaría Quinta se constituyeron en la intersección de las calles Caleta Olivia y San Juan, donde se entrevistaron con un hombre de 41 años de edad, quien adujo que, momentos antes, su propio hermano lo habría agredido físicamente con una cadena, para luego arrojar elementos contundentes a su morada y darse a la fuga.

Rápidamente y con las características brindadas, en la calle Río Negro, entre San Juan y Mendoza, los policías aprehendieron al presunto autor del hecho, un sujeto de 35 años de edad, de apellido Solohaga, e hicieron lo propio con dos mujeres de 26 y 31 años, ambas de apellido Brandan, debido a que habrían intentado entorpecer el procedimiento, tornándose agresivas con el personal interviniente.

Finalmente, estas personas fueron trasladadas y alojadas en las dependencias policiales correspondientes, tomando conocimiento e intervención la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste.

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