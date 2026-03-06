Nota Leída 84

06/03/2026

Buscan ampliar La Bombonera

Pese a que todavía no hubo un anuncio oficial acerca de la ampliación de La Bombonera, la dirigencia de Boca continúa avanzando a paso firme en este sentido.

En las últimas horas, enviaron unos documentos claves para el proyecto.

La semana pasada, el Xeneize le envió la documentación a Ferrosur (empresa de transporte ferroviario cuyos trenes pasan a metros de La Bombonera) con el objetivo de solicitar la autorización para la posterior instalación de columnas, paso previo a la colocación de 18 ascensores que mejorarán el acceso de los hinchas al estadio.

Por otro lado, se están realizando modificaciones en la Platea L (baja) con el objetivo de que en un futuro los futbolistas salgan por ese sector en un futuro.

Además, hace un mes atrás se anunció que se agrandará el pasillo interno, aumentarán la cantidad de baños y colocarán un patio de comidas con 11 puestos gastronómicos, con el objetivo de establecer un área de esparcimiento para los socios durante los partidos y cuando no los haya. A su vez, Boca sigue avanzando con la remodelación de la puerta de Brandsen 805 y del hall central del estadio.

Exactamente enfrente, continúan las obras para la construcción de un nuevo gimnasio de primer nivel exclusivo para socios del club.

Más allá de la gran cantidad de obras que está realizando la gestión de Juan Román Riquelme, los socios aguardan con ansias el anuncio oficial de la ampliación de La Bombonera, una promesa de campaña que se fue postergando en el tiempo.

En varias entrevistas, el presidente explicó las dificultades del caso y expresó que estaban analizando opciones para hacer viable el anhelo de los hinchas. Por lo pronto, el club continúa dando pequeños pasos hacia la modernización y ampliación del recinto.

