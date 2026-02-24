Nota Leída 30
| Provinciales | 24/02/2026 |
Calendario de pagos para este martes 24 de febrero

La ANSES informó el cronograma de pagos para este martes 24 de febrero para jubilacionespensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos. Cobran hoy:

 

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo, quiénes cobran hoy

  • Documentos terminados en 2 3: martes 24 de febrero.

 

AUH y Tarjeta Alimentar, quiénes cobran hoy

  • Documentos terminados en 9: martes 24 de febrero.

 

SUAF de ANSES, quiénes cobran hoy

  • DNI terminados en 9: martes 24 de febrero.

 

Asignación por Embarazo (AUE), quiénes cobran hoy

  • Documentos terminados en 8: martes 24 de febrero.

 

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 12 de marzo.

 

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, nacimiento, adopción), quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 12 de marzo.

TEMAS: ANSES


