24/02/2026

Calendario de pagos para este martes 24 de febrero

La ANSES informó el cronograma de pagos para este martes 24 de febrero para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos. Cobran hoy:

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo, quiénes cobran hoy

Documentos terminados en 2 y 3: martes 24 de febrero.

AUH y Tarjeta Alimentar, quiénes cobran hoy

Documentos terminados en 9: martes 24 de febrero.

SUAF de ANSES, quiénes cobran hoy

DNI terminados en 9: martes 24 de febrero.

Asignación por Embarazo (AUE), quiénes cobran hoy

Documentos terminados en 8: martes 24 de febrero.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

Todas las terminaciones de documentos: hasta el 12 de marzo.

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, nacimiento, adopción), quiénes cobran hoy

Todas las terminaciones de documentos: hasta el 12 de marzo.

