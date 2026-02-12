Nota Leída 42

12/02/2026

Calendario de pagos para hoy jueves 12 de febrero

| Provinciales |

La ANSES informó el cronograma de pagos para este jueves 12 de febrero para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos. Cobran hoy:

Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

Documentos terminados en 6 y 7: jueves 12 de febrero.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, quiénes cobran hoy

Documentos terminados en 2: jueves 12 de febrero.

AUH y Tarjeta Alimentar, quiénes cobran hoy

Documentos terminados en 3: jueves 12 de febrero.

SUAF de ANSES, quiénes cobran hoy

DNI terminados en 3: jueves 12 de febrero.

Asignación por Embarazo (AUE), quiénes cobran hoy

Documentos terminados en 2: jueves 12 de febrero.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad, quiénes cobran hoy

Documentos terminados en 2 y 3: jueves 12 de febrero.

TEMAS RELACIONADOS: