12/02/2026
Calendario de pagos para hoy jueves 12 de febrero
La ANSES informó el cronograma de pagos para este jueves 12 de febrero para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos. Cobran hoy:
Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy
- Documentos terminados en 6 y 7: jueves 12 de febrero.
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, quiénes cobran hoy
- Documentos terminados en 2: jueves 12 de febrero.
AUH y Tarjeta Alimentar, quiénes cobran hoy
- Documentos terminados en 3: jueves 12 de febrero.
SUAF de ANSES, quiénes cobran hoy
- DNI terminados en 3: jueves 12 de febrero.
Asignación por Embarazo (AUE), quiénes cobran hoy
- Documentos terminados en 2: jueves 12 de febrero.
Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad, quiénes cobran hoy
- Documentos terminados en 2 y 3: jueves 12 de febrero.