26/02/2026

Calendario de pagos para hoy jueves 26 de febrero

La Administración Nacional de la Seguridad Social continúa con el cronograma de pagos correspondiente al segundo mes del año

Para este jueves, el organismo previsional confirmó el desembolso de haberes para jubilados que superan la mínima, beneficiarios del plan de desempleo y diversas asignaciones por pago único.

Jubilaciones, pensiones y Desempleo Plan 1

De acuerdo con el calendario oficial, este jueves 26 de febrero es el turno de los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al monto mínimo y cuyos documentos finalizan en 6 y 7. Los beneficiarios podrán retirar sus fondos por ventanilla o a través de cajeros automáticos en sus sucursales bancarias habituales.

Asimismo, el organismo también liquidará la prestación por Desempleo Plan 1 a aquellos titulares que tengan documentos terminados en 4 y 5. Es importante recordar que el cobro por cajero automático permite disponer del dinero durante toda la jornada sin necesidad de filas extensas.

Asignaciones Familiares y de Pago Único

Por otro lado, la ANSES mantiene vigente el plazo para las Asignaciones de Pago Único, que incluyen los beneficios por Matrimonio, Adopción y Nacimiento. En estos casos, el pago está habilitado para todas las terminaciones de DNI y los beneficiarios tienen tiempo de cobrar hasta el próximo 12 de marzo.

En una situación similar se encuentran las Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas (PNC). Para este grupo, el cronograma de pagos también es independiente de la finalización del documento, permitiendo el acceso al beneficio hasta el 12 de marzo inclusive.

