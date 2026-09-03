Calendario de pagos para hoy jueves 3 de septiembre

Nota Leída 222

| Provinciales | 03/09/2026 |

ANSES: Asignaciones de pago único

Anses comunicó que las titulares de la Asignación de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento perciben sus beneficios de agosto hasta el 11 de septiembre con todas las terminaciones de DNI.

ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los beneficiarios de Asignaciones de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden percibir sus haberes hasta el 11 de septiembre, con cualquier finalización de DNI.

Aumentan las prestaciones de ANSES en septiembre 2026

Las prestaciones de ANSES tendrán un incremento del 2,11% en septiembre, de acuerdo con la actualización mensual establecida por el mecanismo de movilidad previsional. El porcentaje se determina a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Con la suba, la jubilación mínima pasará a $428.633,20 durante septiembre. Por su parte, el haber máximo alcanzará los $2.884.395,56, antes de considerar otros conceptos que puedan corresponderle a cada beneficiario.

Los titulares que cumplan con las condiciones establecidas también podrán recibir el bono extraordinario de hasta $70.000. De esta manera, quienes cobren el haber mínimo y reciban el refuerzo completo tendrán un ingreso bruto de $498.633,20 durante el mes.

Calendario de pagos de ANSES de septiembre completo

Para las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, el cronograma comienza el 8 de septiembre para los DNI terminados en 0 y continúa hasta el 21 de septiembre, cuando cobran los documentos finalizados en 9.

En el caso de quienes reciben jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo, los pagos comienzan el 22 de septiembre para los DNI terminados en 0 y 1. Luego continúan el 23, 24, 25 y 28 de septiembre, según las terminaciones correspondientes.

El calendario también contempla otras prestaciones. Las asignaciones por Prenatal y Maternidad se pagan entre el 10 y el 16 de septiembre según la terminación del DNI, mientras que las asignaciones de pago único por matrimonio, nacimiento y adopción tienen períodos de cobro que se extienden hasta el 9 de octubre.