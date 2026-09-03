Nota Leída 290

| Locales | 03/09/2026 |

Juegos Evita 2026 - Juveniles

Londres se consagró campeón provincial de Handball de Playa Masculino

Los alumnos de la Escuela N.º 30 «José Hernández» de Londres se quedaron con la Final Provincial disputada en el Polideportivo 250 Viviendas.



El representativo del departamento Belén se coronó campeón de la Final Provincial de los Juegos Evita 2026 en la disciplina de Handball de Playa Masculino.

La definición tuvo lugar en las instalaciones del Polideportivo 250 Viviendas, donde los jóvenes deportistas de la Escuela N.º 30 «José Hernández», oriundos de la localidad de Londres, lograron imponerse en la jornada decisiva y adjudicarse el título provincial.

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