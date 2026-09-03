Nota Leída 371

| La Región | 03/09/2026 |

Muerte en Corral Quemado. Definen la imputación para Quiroga

La Fiscalía definirá en las próximas horas la imputación para el hombre de apellido Quiroga, de 20 años de edad, quien está detenido en el marco de la causa por la muerte de Luis Armando Ramos, de 67 años, ocurrida el último fin de semana en la localidad de Corral Quemado, en el departamento Belén.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) tiene previsto acusar a Quiroga por un delito, aunque todavía no trascendió cuál será. Quiroga pasó a calidad de detenido. Su indagatoria estaba programada para este miércoles, pero se trasladó para hoy. En la comunidad hay expectativas por saber si la Fiscalía imputará a Quiroga por el delito de homicidio o no.

Quiroga había sido arrestado el lunes en Corral Quemado, sospechado de haber golpeado a Ramos, quien falleció tras caer al suelo.

Luego del suceso, se dio intervención a la fiscal subrogante de la Tercera Circunscripción Judicial, con asiento en Belén, Jazmín Martel.

Según los primeros testimonios, el domingo entre las 19 y las 23, se habría producido una discusión en inmediaciones del Club River de Corral Quemado entre la víctima y el sospechoso.

El joven habría golpeado en el rostro a Ramos, quien perdió el equilibrio, cayó al suelo y quedó inconsciente. La Policía tomó conocimiento de la presencia de un hombre tendido en las inmediaciones del club durante la mañana del lunes. A partir de allí, la Fiscalía dispuso distintas medidas.

Fue asistido inicialmente en el centro de salud de Corral Quemado y posteriormente derivado a la ciudad de Belén, donde permaneció internado en la Unidad de Terapia Intensiva. Durante su internación presentó un politraumatismo y muerte cerebral. Su fallecimiento se produjo el lunes. /ElAncasti

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