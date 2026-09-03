Nota Leída 301

| Locales | 03/09/2026 |

Yapura pidió que MARA dé respuestas

El intendente de Belén, Cristian Yapura, reclamó a la empresa MARA respuestas sobre empleo local, proveedores, obras de infraestructura y transparencia, y cuestionó la falta de respuesta al pedido formal de reunión presentado hace más de diez días. “Hasta ahora no hemos recibido ninguna respuesta al pedido formal que hemos hecho a través de una nota”, señaló Yapura. Sostuvo que la agenda debe concretarse con participación del Ministerio de Gobierno.

El jefe comunal explicó que el reclamo apunta a conocer información sobre el impacto de la actividad minera en la ciudad. Pidió datos sobre trabajadores, proveedores y cuánto se comercializa desde Belén hacia la actividad minera.

También reclamó precisiones sobre esos movimientos y advirtió que algunos datos podrían atribuir operaciones a Belén que no corresponden a empresas de la ciudad. “Todo eso necesitamos, estamos esperando que nos expliquen todo eso, mejor dicho, que le expliquen al pueblo todo eso”, manifestó.

En ese marco, destacó una reunión con la Cámara de Proveedores de Belén, Yapura indicó que allí se plantearon necesidades vinculadas con empleo, obras públicas, transparencia y comunicación. Asimismo, afirmó que acompaña los pedidos de los proveedores y pidió diálogo y negociación. Señaló que el objetivo debe ser generar oportunidades para los vecinos que buscan empleo. Respecto del proyecto MARA, que comprende Agua Rica y la infraestructura vinculada con Alumbrera, sostuvo que las reglas deben quedar claras antes de una eventual apertura del yacimiento. “Queremos que las cosas lleguen mucho más claras en el momento que se haga la apertura”, expresó.

Además, reconoció que ya comenzaron a surgir oportunidades laborales vinculadas con la actividad minera, aunque aclaró que no alcanzan las expectativas de la comunidad. Insistió en que el diálogo debe iniciarse antes de que avance el proyecto. Yapura indicó que espera que durante la próxima semana haya novedades sobre la reunión solicitada y que la empresa responda a los planteos formulados por el municipio y los proveedores de Belén de la zona.

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